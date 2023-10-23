"Страна" узнала имя адвоката, который вчера ночью в Киеве на блок-посту сбил насмерть военнослужащего. Им оказался адвокат Виталий Туровский.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Туровский - адвокат с 15-летним стажем в сфере правоохранительной деятельности, является специалистом в области уголовного права", - рассказал источник.

Он также добавил, что на данный момент адвокат задержан и находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, ночью 22 октября водитель ехал по Броварскому проспекту и резко затормозил из-за тумана, чтобы не врезаться в едущий впереди грузовик. При этом он вылетел на крайнюю правую полосу, где находился блокпост, и сбил военного. Мужчина погиб от полученных травм.

В полиции сообщили, что водитель задержан, признаков опьянения у него не обнаружили.

Ранее в Черновицкой области заместитель начальника областного управления Национальной полиции сбил насмерть человека.

Также мы рассказывали, что в Киеве ночью 25 июля водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.

Аналогичное ДТП произошло в конце мая в Киеве, когда на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца.