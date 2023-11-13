Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, которая называла пропалестинские митинги "маршем ненависти" и обвинила полицию в предвзятости к сторонникам Израиля.

Об этом пишет Sky News.

В субботу, 11 ноября, полиция в Лондоне разгоняла митинг ультраправых и одновременно охраняла пропалестинскую демонстрацию.

После этого глава МВД Суэлла Браверман написала колонку в The Times, в которой обвинила полицию, что та демонстрирует более снисходительное отношение к левым протестующим, чем к правым.

За это ее обвинили в "подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней", пишет Sky News. Как в правящей партии, так и в оппозиции ее комментарии назвали "оскорбительными" и "подстрекательскими".

Ранее в этом месяце Браверман также вызвала гнев в свой адрес, когда намекнула, что бездомные, живущие в палатках, сами сделали такой "выбор образа жизни".

Как пишут британские СМИ, снисходительное отношение правительства к пропалестинским митингам вызвано желанием поднять рейтинги Консервативной партии среди этого электората.

И здесь Браверман, судя по всему, пошла против "политики партии".

Ранее мы писали, что крупный чиновник управления ООН по правам человека обвинил Израиль в геноциде и ушел в отставку.

А в правительстве Бельгии призвали ввести санкции против Израиля за "бесчеловечный дождь из бомб".