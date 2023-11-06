Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с жесткой критикой военной операции Израиля в секторе Газа.

"Сектор Газа становится кладбищем для детей. Соглаcно имеющимся данным, сотни девочек и мальчиков умирают или получают ранения каждый день. За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации", - заявил Гутерриш.

Он снова призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня, чтобы доставить мирному населению гуманитарную помощь.

При этом генсек ООН заявил, что безусловно осуждает и считает террористическим актом атаку ХАМАС 7 октября.

На заявление Гутерриша о жертвах мирного населения в Газе уже отреагировал глава МИД Израиля Эли Коэн.

"Стыдно, Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних - среди них 9-месячный младенец, малыши, дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей - находятся в заложниках в секторе Газа. Проблема Газы - это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической угрозы", - написал Эли Коэн.

Ранее "Страна" сообщала, что крупный чиновник управления ООН по правам человека обвинил Израиль в геноциде и ушел в отставку.

Также американский сенатор Берни Сандерс призвал не финансировать Израиль до остановки ударов по Газе.