В Израиле крупный скандал: министр наследия Амихай Элияху предложил сбросить на сектор Газа атомную бомбу. Его отстранили от заседаний правительства.

Об этом он сообщил во время интервью на радиостанции "Коль Барама".

Министр сказал, что в Газе "нет непричастных" и привел в пример нацистскую Германию, "в которую нынешние израильтяне уж точно не стали бы привозить гуманитарную помощь".

Когда радиоведущий спросил, следует ли сбросить атомную бомбу на весь сектор Газа, министр ответил: "Это один из вариантов".

"Я молюсь и надеюсь на их возвращение, но война имеет свою цену. Почему жизнь похищенных, освобождение которых я очень хочу, важнее жизни солдат и людей, которых потом убьют", - сказал Элиаху.

На эти заявления отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред посторонним", - заявил премьер.

Ранее сообщалось, что армия Израиля отрезала город Газа от остального палестинского анклава.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

Спустя почти месяц стороны продолжают наносить массированные обстрелы. Проходят бои в туннелях.

ЦАХАЛ осуществляет третий этап операции – расширение наземное проникновение в сектор Газа.

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