Армия Израиля отрезала город Газа от остальной части палестинского анклава.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs (который не публикуется).

Из снимка, по данным газеты, следует, что израильское наступление вклинилось примерно на 6,5 километра с северо-запада и дошла до лагеря беженцев Аль-Шати.

Войска, двигавшиеся с востока южнее Газы, также преодолели аналогичное расстояние и отрезали город с юга. Вывод о продвижении сделан на основе заметных со спутника следов от бронетехники, по которым можно оценить глубину наступления ЦАХАЛ (на карте).

"Войска, приближающиеся с востока, продвинулись вглубь Газы примерно на четыре мили, пересекая анклав по всей ширине и фактически отрезая город Газа с юга", — пишет Washington Post.

Ранее CNN сообщал, что американские чиновники ожидают, что Израиль в ближайшие дни изменит тактику борьбы с ХАМАС. По их данным, Израиль уменьшит масштаб своей воздушной кампании и сосредоточится на наземной операции - в частности на зачистке туннелей, которыми пользуются палестинцы.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

Спустя почти месяц стороны продолжают наносить массированные обстрелы. Проходят бои в туннелях.

ЦАХАЛ осуществляет третий этап операции – расширение наземное проникновение в сектор Газа.

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