Ливанская военизированная группировка "Хезболла" запустила по территории Израиля мощную ракету, которая ранее не применялась.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник в Ливане.

"Группировка выпустила мощную ракету, которая до этого ещё ни разу не была использована в боевых действиях. Она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх", - сообщил источник агентства.

После этого израильские военные нанесли ответный авиаудар по "ряду террористических объектов Хезболлы в Ливане". Одновременно с воздушной атакой ЦАХАЛ ударил из танков и артиллерии.

В сети уже появились кадры применения новых мощных ракет "Хезболлы" по Израилю.

Ранее лидер "Хезболлы" не объявил войну Израилю, но предупредил о вероятном маштабном конфликте. Он пообещал, что "Хезболла" "не остановится на достигнутом и перейдёт к новому этапу", объявив "всеобщую готовность" к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем. По его словам, "все сценарии возможны".

"Возможность того, что ливанский фронт перейдёт к широкомасштабному сражению, велика", - заявил Хасан Насралла.

Мы также сообщали, что "Хезболла" решила не вступать в войну с Израилем, пока ХАМАС не окажется в критической ситуации.