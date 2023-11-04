"Хезболла" ударила по Израилю новой мощной ракетой, которая еще не применялась. Видео
Ливанская военизированная группировка "Хезболла" запустила по территории Израиля мощную ракету, которая ранее не применялась.
Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник в Ливане.
"Группировка выпустила мощную ракету, которая до этого ещё ни разу не была использована в боевых действиях. Она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх", - сообщил источник агентства.
После этого израильские военные нанесли ответный авиаудар по "ряду террористических объектов Хезболлы в Ливане". Одновременно с воздушной атакой ЦАХАЛ ударил из танков и артиллерии.
В сети уже появились кадры применения новых мощных ракет "Хезболлы" по Израилю.
Ранее лидер "Хезболлы" не объявил войну Израилю, но предупредил о вероятном маштабном конфликте. Он пообещал, что "Хезболла" "не остановится на достигнутом и перейдёт к новому этапу", объявив "всеобщую готовность" к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем. По его словам, "все сценарии возможны".
"Возможность того, что ливанский фронт перейдёт к широкомасштабному сражению, велика", - заявил Хасан Насралла.
Мы также сообщали, что "Хезболла" решила не вступать в войну с Израилем, пока ХАМАС не окажется в критической ситуации.