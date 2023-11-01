Американская кинозвезда и сотрудник ООН по правам человека Анджелина Джоли опубликовала в своем Инстаграме пост с осуждением израильских ударов по сектору Газа.

"Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, котором некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых – невинные дети", — написала Джоли.

"Отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке и блокируя Совет безопасности ООН от навязывания его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений", — добавила она.

Ранее Анджелина Джоли заявила об абсолютной стойкости и невообразимой силе украинцев.

"Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", — рассказала Джоли.

Как мы сообщали, Джоли после двадцати лет работы ушла с поста посланника по делам беженцев ООН.

"Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека", — говорится в заявлении.