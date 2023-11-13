Министерство обороны Украины опровергло слухи о возможных увольнениях в командовании ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.

"Информация не соответствует действительности", – заявило Минобороны.

В ведомстве добавили, что все решения обговариваются в координации с Генштабом.

Ранее СМИ сообщили, что в Минобороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих. По их данным, министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Кроме того, экс-нардеп Борислав Береза заявил, что генералу Сергею Наеву и главкому ВСУ Валерию Залужному хотят объявить подозрения.

Перед этим нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко анонсировал уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных.

Также в октябре газета Time писала со ссылкой на источники в украинском руководстве, что зимой уволят одного из "старших генералов", который отвечает за наступление ВСУ.