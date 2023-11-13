Экс-нардеп Борислав Береза со ссылкой на источники в ГБР, сообщил, что Командующему Объединенными Силами ВСУ Сергею Наеву могут вручить подозрение, а потом и главкому Валерию Залужному.

"Злые языки" из ГБР сообщили о возможном вручении подозрения Генералу Наеву. И это человек, который держит в безопасности северную границу и готовит наши войска для отражения возможного нападения со стороны Беларуси. А за ним могут последовать Соколов и сам Залужный. Правда ли это?", - написал Береза в соцсети Х.

Ранее нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко анонсировалНардеп анонсировал уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных.

Напомним, в октябре Time писала со ссылкой на источники в украинском руководстве, что зимой уволят одного из "старших генералов", который отвечает за наступление ВСУ.

Также в последнее время идет много сообщений о конфликте президента Зеленского и главкома Залужного на почве разногласий относительно перспектив войны. Также появились сообщения о якобы президентских амбициях самого Залужного.

Наиболее активно тему конфликта продвигают депутаты от партии "Евросолидарность" Петра Порошенко, а также близкие к ним СМИ и блогеры.

Власти наличие конфликта президента и Залужного официально опровергают.