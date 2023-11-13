Народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко анонсировал уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных.

"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход", - написал нардеп.

Напомним, по данным Би-би-си главком ВСУ Валерий Залужный и ряд других генералов проходят по уголовному делу о "сдаче юга Украины".

В октябре Time писала со ссылкой на источники в украинском руководстве, что зимой уволят одного из "старших генералов", который отвечает за наступление ВСУ.

Также в последнее время идет много сообщений о конфликте президента Владимира Зеленского и главкома Валерия Залужного на почве разногласий относительно перспектив войны. Также появились сообщения о якобы президентских амбициях самого Залужного.

Наиболее активно тему конфликта продвигают депутаты от партии "Евросолидарность" Петра Порошенко, а также близкие к ним СМИ.

Власти наличие конфликта президента и Залужного официально опровергают. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермака отрицает раскол между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским.