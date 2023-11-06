"Войсками из кабинетов не командуют". Силы спецопераций опубликовали ролик об уволенном генерале Хоренко
Силы специальных операций ВСУ опубликовали ролик о своем уволенном Владимиром Зеленским командующем - генерале Викторе Хоренко.
Видео появилось в официальном телеграм-канале ССО ВСУ.
В ролике приводятся семь тезисов боевого генерала Хоренко. Среди них, например, такие:
- Есть много хороших руководителей в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.
- Чтобы понять, как преодолевать врага, нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.
- Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, вы услышите ли что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. И я буду бороться.
Напомним, 3 ноября Зеленский сменил командующего Силами специальных операций: вместо ранее возглавлявшего подразделения Сил Хоренко теперь ими будет руководить Сергей Лупанчук.
Отставка Хоренко обернулась скандалом. Он заявил, что она была осуществлена в обход главкома Валерия Залужного, и дал понять, что ей предшествовали некие проблемы с Офисом президента. Сам Хоренко узнал о своей отставке из СМИ.
Позже министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Хоренко уволили по его представлению.
Зеленский сообщил, что Хоренко теперь будет выполнять задачи в составе ГУР.
Мы подробно разбирали скандал с отставкой генерала.