Силы специальных операций ВСУ опубликовали ролик о своем уволенном Владимиром Зеленским командующем - генерале Викторе Хоренко.

Видео появилось в официальном телеграм-канале ССО ВСУ.

В ролике приводятся семь тезисов боевого генерала Хоренко. Среди них, например, такие:

Есть много хороших руководителей в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.

Чтобы понять, как преодолевать врага, нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.

Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, вы услышите ли что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. И я буду бороться.

Напомним, 3 ноября Зеленский сменил командующего Силами специальных операций: вместо ранее возглавлявшего подразделения Сил Хоренко теперь ими будет руководить Сергей Лупанчук.

Отставка Хоренко обернулась скандалом. Он заявил, что она была осуществлена в обход главкома Валерия Залужного, и дал понять, что ей предшествовали некие проблемы с Офисом президента. Сам Хоренко узнал о своей отставке из СМИ.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Хоренко уволили по его представлению.

Зеленский сообщил, что Хоренко теперь будет выполнять задачи в составе ГУР.

Мы подробно разбирали скандал с отставкой генерала.