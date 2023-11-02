Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Антимонопольного комитета Анжелику Коноплянко.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента в среду, 1 ноября.

"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в документе.

Коноплянко начала работать в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) в 2017 году. До 2021 года она занимала руководящие должности в Киевском областном территориальном отделении АМКУ и непосредственно в Антимонопольном комитете Украины.

9 апреля 2021 года ее назначили на должность государственного уполномоченного Комитета.

Напомним, недавно Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ Винницкой, Донецкой и Луганской областей.

Ранее Зеленский сменил главу Полтавской ОВА. До этого Филипп Пронин был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). А перед тем работал на государственной службе, налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Также новый глава Полтавской ОВА был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга и Государственной службе финансового мониторинга.