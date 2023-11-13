В Минобороны рассматривают возможность увольнения трех командующих, слухи об этом циркулируют в последнее время.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в военно-политическом руководстве.

По их данным, министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Ранее экс-нардеп Борислав Береза со ссылкой на источники в ГБР сообщил, что Сергею Наеву, а вслед за ним и главкому Валерию Залужному, могут вручить подозрение.

Также мы писали о том, что нардеп Алексей Гончаренко анонсировал уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает раскол между Зеленским и главкомом Залужным. Ранее об этом писали иностранные СМИ.

При этом также некоторые из них сообщали, что разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным намного меньше, чем громкие заголовки.