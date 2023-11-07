Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Указ размещен на сайте президента.

Теперь в состав Ставки введен новый командующий Силами специальных операций Сергей Лупанчук.

Напомним, 3 ноября Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций: вместо ранее возглавлявшего подразделения Сил Хоренко теперь ими будет руководить Сергей Лупанчук.

Отставка Хоренко обернулась скандалом. Он заявил, что она была осуществлена в обход главкома Валерия Залужного, и дал понять, что ей предшествовали некие проблемы с Офисом президента. Сам Хоренко узнал о своей отставке из СМИ.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Хоренко уволили по его представлению.

А президент сообщил, что экс-командующий Силами специальных операций теперь будет работать в Главном управлении разведки.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

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