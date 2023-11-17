Морская мина повредила зерновой транспортировкщик вблизи украинского порта.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в правительстве Украины.

Судно с пшеницей на борту подорвалось на морской мине при движении по временному зерновому коридору и получило незначительные повреждения.

Источник рассказал изданию, что балкер Georgia S под флагом Либерии наткнулся на мину после того, как вышел из украинского порта "Южный".

При этом, по информации MarineTraffic, в пятницу данное судно в последний раз направлялось в румынский порт Констанца.

Греческая компания Seagate Navigation, которая является владельцем судна, не сразу ответила на просьбу журналистов о комментарии.

Ранее Reuters писали, что у берегов Румынии в Чёрном море на мине подорвался турецкий грузовой корабль. Как пишет агентство, турецкий грузовой корабль получил незначительные повреждения у берегов Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Экипаж не пострадал.

Мы также сообщали, что в Чёрном море на мине подорвалось грузовое судно под флагом Того. Спасены 12 человек.