При движении по зерновому коридору грузовое судно напоролось на мину возле украинского порта Южный
Морская мина повредила зерновой транспортировкщик вблизи украинского порта.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в правительстве Украины.
Судно с пшеницей на борту подорвалось на морской мине при движении по временному зерновому коридору и получило незначительные повреждения.
Источник рассказал изданию, что балкер Georgia S под флагом Либерии наткнулся на мину после того, как вышел из украинского порта "Южный".
При этом, по информации MarineTraffic, в пятницу данное судно в последний раз направлялось в румынский порт Констанца.
Греческая компания Seagate Navigation, которая является владельцем судна, не сразу ответила на просьбу журналистов о комментарии.
Ранее Reuters писали, что у берегов Румынии в Чёрном море на мине подорвался турецкий грузовой корабль. Как пишет агентство, турецкий грузовой корабль получил незначительные повреждения у берегов Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Экипаж не пострадал.
Мы также сообщали, что в Чёрном море на мине подорвалось грузовое судно под флагом Того. Спасены 12 человек.