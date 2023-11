С начала войны Россия заработала 550 миллиардов евро на продаже нефти и газа.

Такие данные опубликовал Center for Research on Energy and Clean Air.

ЕС остается крупнейшим импортером российских энергоресурсов. Основными покупателями являются Германия (28 млрд евро), Нидерланды (18 млрд евро) и Италия (17 млрд евро).

После ЕС в списке главных покупателей следует Китай, который потратил более 143 млрд евро. Кроме того, РФ экспортирует энергоресурсы в Индию, Турцию и Южную Корею.

Напомним, недавно газета The Wall Street Journal писала, что поступления в бюджет РФ от продажи газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введённый странами G7, в реальности не соблюдается.

На днях Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года. Если раньше ожидалось падение на 0,9%, то теперь прогнозируется рост на 2%.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия представили государствам - членам Евросоюза предложение по поводу двенадцатого пакета санкций против России. В частности, предлагается ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цен на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.