Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года. Если раньше ожидалось падение на 0,9%, то теперь прогнозируется рост на 2%.

Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В 2024 и 2025 годах прогнозируется рост в 1,6% ежегодно.

"России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны. Однако добровольное сокращение добычи нефти и трудности с заменой утраченных европейских рынков газа будут ограничивать восстановление экспорта во второй половине года. В целом реальный ВВП страны, по прогнозам, вырастет на 2% в 2023 году", — говорится в документе.

Также прогнозируется снижение инфляции.

Ранее Wall Street Journa писала, что поступления в бюджет РФ от продажи газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введенный странами G7, в реальности не соблюдается.

Также мы сообщали, что российское руководство планирует в следующем году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6%, или 112 миллиардов долларов. При этом расходы на оборону превысят социальные, несмотря на грядущие в марте выборы президента РФ и на фоне введенных западными странами санкций.