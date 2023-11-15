Глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия представили государствам - членам Евросоюза предложение по поводу двенадцатого пакета санкций против России.

Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Кроме того, в документе говорится о необходимости наказать причастных к "выборам" на временно оккупированных Россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также имеющих отношение к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Вдобавок к этому Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цен на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.

Напомним, накануне Боррель анонсировал, что 15 ноября Евросоюз представит предложения по новому пакету санкций в отношении России, включая запрет на экспорт алмазов из России.

В ЕС отмечали, что в новый пакет санкций впервые будет включен запрет на импорт российских алмазов. Этот шаг обсуждали уже много месяцев, однако все это время резко против введения запрета на импорт российских алмазов выступала Бельгия - их ведущий импортер.