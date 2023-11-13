15 ноября Евросоюз представит предложения по новому пакету санкций в отношении России, включая запрет на экспорт алмазов из России.

Об этом на пресс-конференции заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Всего Евросоюз уже ввел 11 пакетов санкций против России с начала войны в Украине.

"Этот двенадцатый пакет будет включать в себя новые списки (личных санкций), новые запреты на импорт, в том числе алмазов, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России", - заявил Боррель.

Новые санкции должны быть одобрены странами ЕС единогласно.

Запрет на импорт российских алмазов будет включен в новый пакет санкций впервые. Этот шаг обсуждался уже много месяцев, однако все это время резко против введения запрета на импорт российских алмазов выступала Бельгия - их ведущий импортер.

Теперь она сменила позицию, после того как "Большая семерка" разработала механизм отслеживания происхождения алмазов (до этого в Бельгии настаивали, что в случае введения санкций алмазы из России просто будут поступать на другие рынки).

Ранее мы писали о том, что ранее США ввели санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании и судостроительной корпорации.