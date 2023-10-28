Венгрия заблокирует 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, если они коснутся энергетики.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Если в следующем санкционном пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии", - заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия хотят заблокировать выделение 50 миллиардов помощи Украине.

Напомним, накануне Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета Евросоюза, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения дать больше денег.

В свою очередь новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине.

Война в Украине идет уже 612-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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