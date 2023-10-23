Венгрия снова заблокировала решение ЕС о выделении Украине 500 миллионов евро военной помощи из Европейского фонда мира.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Х.

Ранее Украина пошла на встречу Будапешту и исключила венгерский OTP Bank из перечня международных спонсоров войны за деятельность его дочерних филиалов в РФ.

Но, как говорит Йозвяк, теперь Венгрия хочет юридических гарантий, что данное решение постоянное.

"Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС не было соглашения о восьмом транше (500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины. OTP Bank был исключен из черного списка ведения бизнеса в России, но Будапешту нужны юридические гарантии того, что это навсегда", - сказано в посте журналиста.

Председатель Еврокомиссии Жозеп Боррель подтвердил информацию о том, что главы МИД ЕС вновь не смогли договориться о выделении Украине денег. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении нового транша военной помощи в €500 млн, но мы обязательно сделаем это в будущем", - заверил Боррель.

Ранее мы рассказывали, что в Венгрии посчитали недостаточным решение Киева приостановить статус международного спонсора войны для ОТР-банка.

Мы также сообщали, что Венгрия продолжит блокировать помощь Украине, пока Будапешт сам не получит обещанного ему финансирования от ЕС.

"Пока страна член ЕС не получит деньги, на которые она имеет право, ни одна страна, не являющаяся членом ЕС, не получит ни копейки", — заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш.