Венгрии "недостаточно" того, что Украина приостановила статус "международного спонсора войны" для OTP-банка.

Об этом заявили в МИД страны, пишет Bloomberg.

"Никаких существенных изменений не произошло. Позиция Венгрии ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключён из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставок вооружений Украине", - заявил спикер дипломатического ведомства Мате Пацолай.

Напомним, Украина согласилась на приостановление статуса международного спонсора войны для OTP-банка, чтобы Будапешт разблокировал передачу Киеву 500 миллионов евро из военного фонда ЕС.

Списки "спонсоров войны" составляет НАПК, туда вносятся компании, которые продолжают работать на российском рынке.

По данным НАПК, OTP-бaнк имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии и входит в число 50 крупнейших банков РФ, а по ряду направлений является лидером рынка.

"Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1 850 населённых пунктах государства-террориста", - заявляли в агентстве.

Даже после открытого вторжения РФ в Украину ОТП-банк остается одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг.

Ранее Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине от Европейского фонда мира.