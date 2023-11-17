Американская помощь Украине не будет одобрена как минимум в течение ближайшего месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поставки оружия, которые, по мнению как администрации Байдена, так и украинского правительства, жизненно важны", - пишет издание.

Однако Bloomberg считает, что, "скорее всего", новая помощь Украине все же будет утверждена в середине декабря.

"Нет никаких шансов, что помощь не будет одобрена. Это слишком важно", - заявил председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Но это "будет политически сложно", отмечает издание.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер пообещал демократам, что законопроект об Украине будет вынесен на голосование после перерыва на День Благодарения (23 ноября). Он сказал, что любой пакет по Украине будет включать соглашение по пограничной политике.

Республиканцы говорят, что еще на выходных "все выглядело очень мрачно", но с тех пор "появились новые признаки жизни".

Ранее мы писали о том, что Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине.

А также, что из-за дыры в бюджете Германии зависла помощь Украине на 2024 год.