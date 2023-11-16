Спецпредставитель президента США по Украине Пенни Прицкер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой "подводила к мысли", что американская помощь может прекратиться.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"На встречах Пенни пыталась подводить к мысли, типа, вот представим, что американской помощи нет: что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", - рассказал источник.

В итоге первый визит Прицкер в Киев оставил "тревожное послевкусие во многих властных кабинетах на Печерских холмах".

Напомним, что выделение помощи Украине блокируют республиканцы в Конгрессе США. Накануне, Сенат принял законопроект о временном бюджете, где нет помощи Украине.

Министр финансов Украины Марченко говорил, что на будущий год пока нет подтвержденных 29 млрд долларов внешней помощи для финансирования дефицита бюджета.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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