Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о финансировании работы американского правительства без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине.

Об этом сообщает CNN.



"Сенат принял законопроект для продолжения работы правительства", - говорится в материале телеканала.

По его информации, за документ проголосовали 87 сенаторов, против высказались 11.

Как мы писали, Палата представителей Конгресса одобрила законопроект 14 ноября. Его поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95. Теперь документ направят на подпись президенту Джо Байдену.

Законопроект призван предотвратить шатдаун - то есть остановку работы правительства. Его внес в Конгресс новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы - до начала февраля.



Помощь для Израиля и Украины в законопроект не включили. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на эти цели 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но контролируемый демократами Сенат заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если Конгресс утвердит такой документ.