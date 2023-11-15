Палата представителей США продлила временное финансирование правительства для избежания остановки его работы (шатдауна).

Об этом сообщает "Голос Америки".

Голосование во вторник по временному финансированию правительства США стало победой спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Оппозицию ему составили некоторые коллеги-республиканцы. За проект было подано 336 голосов, против - 95.

В законопроекте, как и хотели республиканцы, нет средств ни Украине, ни Израилю.

Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат. Оттуда, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.

В случае если не подпишут документ в срок, то 18 ноября произойдет частичная остановка работы федерального правительства (шатдаун) – более 4 миллионов американских военных и госслужащих не будут получать зарплату.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате выразил надежду, что запрос Байдена по Украине, Израилю и другим тратам начнут рассматривать после 23 ноября.

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