Лидер большинства демократов в Сенате Чак Шумер подтвердил свою поддержку двухуровневого плана временного финансирования, предложенного спикером Палаты представителей.

Об этом сообщает NBC.

По его словам, объединенный пакет национальной безопасности, охватывающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, будет рассмотрен палатой после Дня благодарения.

Шумер сказал, что он "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены: Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион".

"У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четверо должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей", - сказал он.

Отвечая на вопрос об усилиях Республиканской партии Палаты представителей по разделу пакета на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер сказал, что им нужна двухпартийная поддержка всех четырех, и он будет усердно работать, чтобы выполнить все четыре запроса.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл тоже поддержал временный бюджет без отдельных пакетов для Украины и Израиля.

Сегодня СМИ писали, что в Конгрессе США желание продолжать финансировать Украину "достигло нового минимума".