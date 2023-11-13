За время полномасштабного вторжения РФ, Евросоюз предоставил Украине военную помощь в общей сумме на 27 миллиардов евро.

Об этом сообщил представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС по внешним отношениям.

"На фоне событий на Ближнем Востоке… нельзя забывать об Украине, где продолжается борьба. Киев уже снова бомбят, Россия в Черноморском коридоре атакует гражданские суда, транспортирующие зерно. Наша поддержка растёт. Я могу сказать вам, что наша помощь Украине достигла 27 миллиардов военной поддержки. Это самая большая цифра, которой мы никогда не достигали. Мы продолжаем тренировать украинских солдат. Мы продолжаем стоять рядом с Украиной", - заявил Боррель.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС должны быть готовы компенсировать возможное сокращение помощи США Украине.

"Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится", - сказал Боррель.

Мы также сообщали, что, по словам Жозепа Борреля, Украина будет вынуждена капитулировать в случае прекращения помощи ЕС.