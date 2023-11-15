Прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис в Украине, так как без нее она не сможет обеспечить социальные выплаты.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами из стран Африки.

"Я вам скажу откровенно – без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным", – сказал он.

При этом Зеленский считает, что прекращение финансовой помощи не повлияет на ход войны и способность украинской армии вести боевые действия. Он также не согласен с тем, что Украина полностью зависит от военной поддержки Запада.

Ранее Владимир Зеленский сообщил африканским журналистам, что Украина не может позволить себе замороженный конфликт с патовой ситуацией, поэтому должна его закончить.

Об этом президент заявил на встрече с африканскими журналистами в Киеве.

"Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно потом будут воевать?.. Патовая ситуация - это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить", – сказал он.

Зеленский также признался, что танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя в Украине.