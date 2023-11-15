Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе замороженный конфликт с патовой ситуацией, поэтому должна его закончить.

Об этом президент заявил на встрече с африканскими журналистами в Киеве.

"Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно потом будут воевать?.. Патовая ситуация - это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить", – сказал он.

По убеждению президента, окончание войны может быть разным, но оно нужно, и "зло должно пострадать".

Зеленский пояснил, что под окончанием войны понимает ситуацию, когда Россия начнет уважать территориальную целостность и устав ООН и выведет войска с территории Украины.

"Да, это еще не возвращение справедливости, потому что нужно что-то делать с тем, что они здесь натворили. Это не решит всех вопросов, но это точно уже окончание войны", – сказал Зеленский.

Напомним, в начале ноября британский журнал The Economist опубликовал интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором тот заявил, что "глубокого и красивого прорыва" на фронте, скорее всего, не будет, ситуация зашла в тупик.

Зеленский на это сказал, что военные операции ВСУ не зашли в тупик.

"Да, люди устали. Но в целом наши люди готовы защищаться, как и в первые дни", - заверил президент.