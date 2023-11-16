После протестов родственников военнослужащих власти начали прорабатывать вопрос демобилизации и ротации.

Об этом сообщила в Фейсбуке народная депутат из "Слуги народа" и член парламентского оборонного комитета Марьяна Безуглая.

"Уговариваем военное руководство прийти к общему уравновешенному решению. Однако граждане должны понимать и осознавать свой путь. Активная работа с Минобороны", - написала "слуга народа".

Напомним, на выходных по всей Украине в очередной раз прошли митинги родственников мобилизованных, которые требовали отправить их на ротацию и дать им отдых.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 630-го дня масштабного вторжения. Наиболее горячей точкой фронта остается Авдеевка. По данным западных СМИ, армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. Из разных источников поступает информация и об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском. Также не теряет актуальности тема западной помощи Украине. В США Палата представителей продлила временное финансирование правительства без выделения средств Украине.

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