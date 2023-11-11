В субботу, 11 ноября, в Днепре местные жители третий раз вышли на протест под здание горсовета. Люди потребовали перенаправить средства из местного бюджета на нужды военных.

Протестующие требовали тратить деньги не на благоустройство ("на брусчатку"), а на армию.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал протестующих "у@бками".

Накануне акции Филатов опубликовал несколько постов. В одном из них он написал, что городской бюджет Днепра много помогает ВСУ. В другом - провел мысль, что центральная власть, организуя эти акции, выпускает "джина из бутылки" и вскоре могут начаться митинги "матери против войны" и за демобилизацию украинских военных.

Напомним, местные власти считают, что эти митинги организовывает центральная власть, чтоб обосновать изъятие части подоходного налога, который берётся с зарплат военных, из местных бюджетов в центральный.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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