В Киеве и в ряде городов Украины прошли митинги с требованием к местной власти тратить деньги из бюджета на ВСУ, а не на брусчатку и прочие невоенные траты.

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В частности, один из участников митинга в Киеве облил краской табличку на здании КГГА. Потом он заявил, что ему разбили нос. В столичной мэрии заявляют, что он психически ненормальный.

Напомним, скандалы с невоенными тратами из местных бюджетов идут ещё с лета. В правительстве хотят использовать их как повод для лишения местных бюджетов части поступлений от подоходного налога.

Местные власти протестуют против этого, заявляя, что подобные планы "разрушают государственное единство".

Мы анализировали, как коррупционные скандалы влияют на настроения общества и ход войны.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

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