В команде президента Владимира Зеленского резко отрегаировали на результаты большого социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива совместно с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Речи идет о вопросе, несет ли глава государства прямую ответственность за коррупцию в правительстве и на местах. На него положительно ответили 78% респондентов, отрицательно - только 18%.

В окружении Зеленского считают, что сама формулировка манипулятивная, чтобы с помощью полученной цифры ослабить Зеленского с расчетом, вероятно на возможные выборы в следующем году. Также заявляется, что президент сконцентрирован на войне и работе с союзниками, а ответственность за борьбу с коррупцией несут антикоррупционные структуры - НАБУ и САП. Поэтому все вопросы к ним.

С этими тезисами выступили ключевые представители президентской команды - Арахамия, Корниенко, Федоров, Данилов.

Такая жесткая и, главное, масштабная реакция власти на данные опроса вполне объяснима.

Результаты социсследования бьют по главной стратегии Зеленского относительно темы коррупции, которую можно сформулировать классической фразой "царь хороший, бояре плохие". Опрос показал: украинцы считают, что за коррупцию как раз "царь" и несет прямую ответственность.

Потенциально раскрутка данного тезиса для президента очень опасна. По сути, повторяется ситуация последних лет правления экс-президента Порошенко, перспективы которого переизбраться на второй срок были обнулены коррупционными скандалами. Которые, также как и сейчас, активно раскручивали связанные с Западом структуры.

Но сейчас, в условиях полномасштабной войны, последствия скандалов для ситуации внутри Украины могут быть малопредсказуемыми.

Подробнее о скандале с данными опроса читайте в статье "Страны".

Федоров, Арахамия, Данилов и другие

Общее исследование "Восприятие угрозы коррупции гражданами: оценка власти и требования к переменам во время войны" три социологические конторы провели в июле и августе. Среди восьмых вопросов наибольшее внимание обратил на себя "Согласны ли вы с утверждением, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных (то есть местных, встроенных в президентскую вертикаль - Ред.) администрациях?".

Как уточнили дополнительно в КМИСе, респонденты должны были выбрать из таких вариантов ответа: "согласен", "скорее согласен", "скорее не согласен", "не согласен", "сложно сказать", или вообще отказаться отвечать. В итоге 78% участников опроса поддержали тезис о прямой ответственности президента, 18% респондентов - нет. Причем чем больше возраст опрошенных, тем критичнее они настроены по отношению к президенту: среди респондентов в возрасте 60+ таких 81%, тогда как среди молодежи - 70%.

Об этом написали многие СМИ.

Но гораздо большой общественный резонанс придала результатам опроса реакция самой власти.

Многие, в том числе ключевые, представители команды Зеленского раскритиковали формулировку вопроса о степени ответственности президента за коррупцию в стране. Так, глава парламентской фракции "Слуги народа" (СН) Давид Арахамия назвал исследование "манипулятивным". Он сделал упор на то, что коррупция - это, в первую очередь, забота антикоррупционного блока из НАПК - НАБУ - САП - ВАКС, а глава государства занят войной и чужую работу брать на себя не должен.

Арахамия также напомнил, что президент предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, и сразу в политкругах "начались крики о "закручивании гаек", а антикоррупционные активисты эту идею раскритиковали.

В похожем ключе выступили первый вице-спикер Александр Корниенко, в своем время занимавший должность первого зама Арахамии во фракции, ряд ее народных депутатов.

К этой кампании подключились даже в правительстве. На социологов обрушился вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который увидел в публикации результатов опроса "целенаправленную атаку". Он задается вопросами: почему конкретно об ответственности президента спрашивали в июле, но опубликовали только сейчас, и почему респондентов спрашивали только о главе государства и не было других вариантов ответа (надо полагать, он имел в виду какие-то другие государственные институты).

Напомним, что в политических кругах Федорова называют одним из возможных лидеров новой партии президента, которая пойдет на очередные парламентские выборы.

Не остался в стороне и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов: "Искусство формулировать вопросы - это гарантия ожидаемого результата. И в условиях мира можно было бы бесконечно играть в традиционные отечественные игрища, жонглируя цифрами и рейтингами. Но в условиях войны - единый наивысший стандарт, которым следует мерять все, что мы делаем в публичной или профессиональной сфере. Следует сразу давать себе ответ на один вопрос: приближает ли победу и помогает ли фронту результат моей работы? Хорошо, когда имеешь возможность в безопасном тылу играть в кликабельность будущих заголовков, плохо, когда это не помогает фронту, еще хуже - когда вредит".

Резонанс был настолько серьезный, что социологам пришлось давать разъяснения по поводу исследования.

КМИС в официальном заявлении призвал не ставить знак равенства между "ответственностью" и "причастностью".

"Призыв к президенту бороться с коррупцией не означает снижения или кризиса его поддержки. Хотя, конечно, в долговременной перспективе и, особенно, после победы и смены повестки дня могут быть существенные изменения", - говорится в заявлении КМИС.

Политолог Руслан Бортник в комментарии "Стране" назвал результат соцопроса ожидаемым, ведь общество так отреагировало на "концентрацию власти в руках президента и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику, ключевые финансовые потоки, медиапространство".

"Люди считают президента ответственным за состояние дел с коррупцией и, в то же время за удержание международной коалиции и успехи евроинтеграции. Это следствие нынешнего политического статус-кво. Если бы у президента была другая фамилия, народ все равно заявил то же самое", - полагает эксперт.

Удар по президенту

С чем связана такая масштабная реакция на данные опроса со стороны команды президента?

Наиболее очевидное объяснение - эти данные уже используются оппозицией для дискредитации Зеленского и снижения его рейтинга.

"Сначала Банковая сама 4 года рассказывала, что солнце не встает без Владимира Александровича. Он анонсировал в видео увольнение министров в парламентско-президентской республике, сложение мандатов депутатами, сам формировал списки "слуг" в Верховную Раду и правительство, рассказывал про 100% своих прокуроров, давал указания местному самоуправлению… В марафоне - сплошной Зеленский и его офис. Он отвечает в стране за все. Но почему-то кроме коррупции… Похоже, "слуги" не ожидали, что когда тефлон слезет, ответственность незаметно доберется и до них", - написала в своем Telegram-канале народный депутат Ирина Геращенко, которая состоит в оппозиционной к Зеленскому фракции "Евросолидарности".

"Привязка" президента - пусть через такую постановку вопроса в социсследовании, содержащую элемент манипулятивности - вещь опасная, что "слуги" сразу поняли. Если поддержка Зеленского - благодаря таким ударам или новым громким коррупционным разоблачениям снизится, вместе с ним и улетит и рейтинг СН. Все: "слуги" будут слиты, образно говоря, в канализацию. Поэтому такая нервная реакция", - комментирует "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Впрочем, проблема глубже.

По сути, результаты этого опроса разрушают главную стратегию, которую пытался по поводу скандалов с коррупцией избрать для себя Зеленский. Это классический тезис "царь хороший, бояре плохие". То есть, "президент занимается войной, а наглые чиновники в это время воруют, подставляя главу государства". Именно такая была реакция Зеленского и его команды практически на все резонансные коррупционные случаи, начиная от истории с закупками в Минобороны и заканчивая невоенными тратами местных бюджетов.

Из этой же стратегии вытекали и действия президента, который стремился показать, что именно он в стране возглавляет борьбу с коррупцией. Поэтому подконтрольные ему БЭБ, СБУ и ГБР активно занимались уголовными делами против чиновников и олигархов (например, против Коломойского). Наиболее же ярким проявлениями стратегии "царь хороший, бояре плохие" стали инициатива Зеленского о приравнивании коррупции к госизмене и отставка министра обороны Резникова после череды коррупционных скандалов.

И вот на этом фоне появляются данные соцопросов, которые именно президента называют главным ответственным за коррупцию в стране.

Естественно, это вызвало очень жесткую реакцию.

Но примечательно также какие аргументы в ответ используют соратники Зеленского. Они фактически отметают еще недавно активно раскручиваемую тему, что именно президент возглавляет борьбу с коррупцией, перекладывая всю ответственность за эту борьбу на антикоррупционные структуры (НАПК-НАБУ-САП-ВАКС), патронируемые Западом. Мол, к ним все вопросы.

В данном контексте они напоминают и о предложении президента приравнять коррупцию к госизмене, раскритикованную антикоррупционерами и представителями западных союзников. После чего, по поступающей информации, Зеленский решил данный законопроект не вносить.

Что само по себе крайне показательно. Фактически президент отказывается от темы "я возглавляю борьбу с коррупцией". Теперь главный тезис "президент занимается войной, а борьбой с коррупцией должны заниматься антикоррупционные органы, им все вопросы и задавайте".

Насколько это поможет президенту "отбить" от себя ответственность за коррупцию - вопрос открытый. Особенно, если обвинения в ней будут предъявлять членам его команды и ближайшего окружения.

Собственно, это уже происходит. В последнее время, например, активизировалась кампания против заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, а также против ряда других топ-чиновников. Вне зависимости от сути выдвигаемых обвинений, а также сил, которые за кампанией стоят, это выглядит как "пристрелка" по Зеленскому.

Также характерно, что и большинство коррупционных скандалов, и тему с данными соцопроса об ответственности президента за коррупцию активно раскручивают СМИ и структуры, связанные с Западом. Во-многом повторяется ситуация последних лет правления Порошенко, когда те же силы раскручивали темы с коррупцией в его окружении.

На этом фоне в соцсетях уже идет контркампания на тему "не нужно во время войны педалировать тему борьбы с коррупцией, это сейчас не главное, опасность коррупции для Украины преувеличена" и т.д.

Тезисы не новые. Примерно такие же использовала лет пять назад и команда Порошенко. А бывший посол Канады в Киеве (в 2014-2019 годах) Роман Ващук называл акцент на борьбе с коррупцией одной из главных ошибок Запада, которая дестабилизировала внутриполитическую ситуацию в Украине.

"Нельзя изнутри жечь дом и одновременно его защищать", - заявлял экс-посол.

Впрочем, подобные аргументы не воспринимались теми, кто раскручивал коррупционные скандалы во времена Порошенко, и вряд ли будут восприниматься сейчас.

Тем более, если брать во внимание политический аспект этих обвинений.

Политолог Андрей Золотарев допускает, что, таким образом, Запад хочет "разрушить монополию власти Зеленского".

"Не исключено, что это масштабная и системная кампания. Одной из ее целей может быть замена премьера на более сильную кандидатуру, которая не будет поддаваться Офису президента, а после выборов - возвращение более приемлемой парламентско-президентской формы правления через лишение партии Зеленского монобольшинства в парламенте", - полагает

Источник "Страны" в политических кругах считает, что ситуация для Зеленского потенциально очень опасная.

"С одной стороны, никак не реагировать на коррупционные скандалы нельзя. Также как и нельзя сделать так, чтоб о коррупции никто не говорил, с учетом того, что раскручивают эту тему, связанные с западными союзниками структуры. С другой стороны - как реагировать? Президент пытался показать, что он возглавляет борьбу с коррупцией - поувольнял военкомов, например. Поменял министра обороны. Но так как снижения коррупции не очень заметно, то уже сам Зеленский становится ответственным в глазах общества за то, что происходит. Теперь на Банковой концепция поменялась - говорят, что президент и не должен бороться с коррупцией, все вопросы к НАБУ и САП. Но это еще больше запутывает ситуацию и, к тому же, расшатывает и без того не очень прочную вертикаль власти. Ведь если с коррупцией борется не президент, а кто-то другой, то для чиновника становится не очень понятно, кто вообще главный в государстве - президент или "кто-то другой". Зеленского заводят на тот же круг дискредитации, что и Порошенко в последние годы его президентства. А с учетом продолжающейся войны и тяжелейших испытаний, которые легли на плечи народа и общества, а также созданных властью, но не реализовавшихся, завышенных ожиданий скорой победы, эффект от скандалов может быть малопредсказуемый", - говорит источник.