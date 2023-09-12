Вице-премьер Украины Михаил Федоров назвал "очень странными" результаты опроса, согласно которому 78% украинцев возлагают ответственность за коррупцию в стране на президента. По его словам, это похоже на целенаправленную атаку.

Об этом он написал в Facebook.

"Очень странными являются результаты опроса про то, сколько украинцев считают президента ответственным за коррупцию. Похоже на целенаправленную атаку", – заявил Федоров.

Вице-премьер задал ряд вопросов, из-за которых он считает опрос "странным":

1. Почему исследование, проведенное в первой половине июля, опубликовано сегодня?

2. Каков контекст предварительных вопросов? Почему не опубликован весь список, а только 8 пунктов?

3. Почему в вопросе об ответственности за ответную коррупцию - только президент? Каков бы результат опроса при вопросе "Кто несет ответственность за коррупцию…" и различные варианты ответов?

"Как социолог по образованию, скажу, что опрос может быть мощным инструментом управления общественным мнением. Учитывая неприятие коррупции украинским обществом, вокруг какого вопроса строилась бы манипуляция? Кому может быть выгодно именно так использовать этот инструмент сегодня?", – отметил Федоров.

Напомним, ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал данный опрос "манипулятивным исследованием".

Ранее мы писали, что 89% опрошенных граждан Украины считают коррупцию главнейшей проблемой в стране после войны.