Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия назвал "манипулятивным исследованием" соцопрос, согласно которому большинство украинцев считают, что за коррупцию в правительстве и местных администрациях отвечает президент.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мало того, что президент Украины круглосуточно занимается войной и поисками помощи, он еще и должен заменить собой всю антикоррупционную вертикаль, на которую страна и партнеры потратили миллиарды", – возмутился Арахамия.

Он напомнил, что, когда президент предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, в политикуме начались крики о закручивании гаек.

"Тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?" – задался вопросом Арахамия и сделал акцент на том, что в ответе за борьбу с коррупцией в первую очередь ответственны не президент, а антикоррупционные структуры, то есть НАБУ, САП, НАПК и ВАКС.

"Надеюсь, что антикоррупционные органы усилят свою работу, в том числе информационную, чтобы президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль – большой коррупцией в стране", – написал Арахамия.

Отметим, что по соцсетям и телеграм-каналам также уже в ответ на опрос разные спикеры и ЛОМы распространяют тезис о том, что за борьбу с коррупцией ответственен не президент, а созданные (при участии и под контролем западных партнеров) антикоррупционные структуры. А значит, все вопросы нужно задавать им.

Ранее мы публиковали материал об упомянутом опросе, вызвавшем резонанс.

Мы также анализировали, в чем суть идеи Зеленского приравнять коррупцию к госизмене и почему в НАБУ это считают "бедой".