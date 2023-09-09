Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) усмотрело признаки коррупции в действиях военкома из Львова (начальника объединённого районного ТЦК) и бывшего военкома Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в своем Telegram-канале.

В частности, сын львовского военкома получил подарок в виде недостроенного дома площадью 638 квадратных метров и придомовой территории в загородном посёлке Брюховичи.

"Женщина, подарившая дом сыну военкома, связана личными отношениями с мужчиной (воспитывающим совместного малолетнего ребёнка), который состоит на учёте в этом же ТЦК и является лицом, пригодным к прохождению службы в условиях войны.

Данный человек с момента полномасштабного вторжения РФ ни разу не вызывался для прохождения военно-врачебной комиссии, обновления данных или выполнения других мобилизационных распоряжений", - заявляет НАПК.

Кроме того, установлено, что работник Запорожского ОТЦК продал жене начальника ТЦК автомобиль Mazda CX-5 по цене, которая оказалась на 800 тысяч гривен ниже рыночной.

"После этого военком принимал решения по подчиненному, в частности, предоставляя ему отпуска для выезда за границу", - заявляет агентство.

Представления на военкомов переданы в Нацполицию. Нарушителям грозит штраф и конфискация "подарков".

Ранее мы публиковали фото дома с земельным участком стоимостью в миллионы гривен, который подарили сыну львовского военкома.

Мы также сообщали, что заместитель областного одесского военкома незаконно обогатился на 14 миллионов гривен.