Протокол о коррупции мэра Ровно Александра Третьяка, на основании которого его отстранили через суд от должности, составил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник, который сам уже четыре года находится в реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Об этом свидетельствуют материалы суда, которые оказались в распоряжении издания "Украинские новости".

Отстраненный от должности мэр Ровно Александр Третьяк в комментарии "Стране" заявил, что Сытник составил против него не протокол, а проект протокола с грубыми нарушениями.

"Господин Сытник сам находится в списках коррупционеров. Более того, он составил не протокол, а проект протокола с грубыми нарушениями. Это вообще недопустимо. Он ни разу не встретился со мной, а написал, что я отказался давать объяснение. Я в глаза не видел то, что должно было называться протоколом о якобы моем нарушении", - заявил Третьяк.

По его утверждению, НАПК играет в политические игры.

"В 2021 году они предоставили объяснения о том, что средства, которые вносятся в избирательный фонд кандидата на должность городского главы не являются подарком или прибылью. И представьте себе, в 2023 году они составляют проект протокола, потому что так сказали сверху. То, что не было конфликтом интересов в 2021 году, стало им в 2023 году. Такие позорные протоколы НАПК становятся инструментом судилища над неугодными людьми. Они сделали фиктивную зацепку, подали в суд, а недобросовестный, коррумпированный суд принимает решения, которые ему хочется", - сказал Третьяк.

Он также отметил, что НАПК и прокурор не просили применять санкцию статьи, которая предусматривает отстранение городского главы от исполнения обязанностей.

"Суд решил занять позицию органа обвинения и принял решение о моем отстранении. Даже НАПК об этом не просили. Максимальный штраф, который был предусмотрен, если бы моя вина была доказана справедливо, - 6 800 грн. Насколько это соизмеримо: штраф и отстранение от должности с разъяснением на год, а по сути до следующих выборов", - сказал он.

Кроме этого, Третьяк заявил, что его, как и мэра Чернигова Владислава Атрошенко, уволили с должности мэра с записью в трудовой книжке.

"То есть я с момента решения апелляционной инстанции тоже уволен, в трудовой книжке так и написано. Решение суда первой инстанции скопировали с решения по мэру Чернигова. Поменяли только фамилии. Подозреваю, что на Третьяке и Атрошенко это не закончится, на очереди будут попытки центральной власти отстранить ещё несколько мэров", - рассказал Третьяк.

Он добавил, что подает иск в ЕСПЧ.

Напомним, в конце августа суд окончательно отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год. Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу градоначальника на решение суда первой инстанции.

Ранее мэр Ровно уже комментировал решение первого суда отстранить его от занимаемой должности на год, назвав вердикт кривосудием.