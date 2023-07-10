Мэр Ровно прокомментировал решение суда отстранить его от занимаемой должности на год
Мэр Ровно Александр Третьяк прокомментировал "Стране" решение суда отстранить его от занимаемой должности на один год.
"Сегодняшнее судебное заседание - это кривосудие, а не правосудие. Я сейчас пребываю в официальной командировке в городе Эссен по приглашению своих коллег с Германии, а суд не учел моего ходатайства о перенесении данного судебного заседания. Я обязательно должен был присутствовать. Суд без моего участия решил наплевать на букву закона и принял данное решение", - говорит Третьяк.
Мэр Ровно расценивает данное решение суда, как давление на местное самоуправление.
"Давление на местное самоуправление продолжается. Мы видим Киев, Чернигов и другие города. Однозначно, будем подавать апелляцию, сейчас мои юристы над этим работают. Мы продолжим нашу борьбу и победим", - сказал мэр Ровно.
На вопрос о том, что его обвиняют в коррупционном правонарушении, Третьяк ответил следующее:
"Я все сказал, на данный момент у меня встреча в Эссене".
Напомним, сегодня суд принял решение об отстранении на год от занимаемой должности мэра Ровно Александра Третьяка, признав его виновным по делу о коррупции. Также суд назначил ему штраф в размере 6800 грн.
Ранее мы писали, что суд отстранил на год от должности, а потом и уволил мэра Чернигова Владислава Атрошенко.