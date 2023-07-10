Мэр Ровно Александр Третьяк прокомментировал "Стране" решение суда отстранить его от занимаемой должности на один год.

"Сегодняшнее судебное заседание - это кривосудие, а не правосудие. Я сейчас пребываю в официальной командировке в городе Эссен по приглашению своих коллег с Германии, а суд не учел моего ходатайства о перенесении данного судебного заседания. Я обязательно должен был присутствовать. Суд без моего участия решил наплевать на букву закона и принял данное решение", - говорит Третьяк.

Мэр Ровно расценивает данное решение суда, как давление на местное самоуправление.

"Давление на местное самоуправление продолжается. Мы видим Киев, Чернигов и другие города. Однозначно, будем подавать апелляцию, сейчас мои юристы над этим работают. Мы продолжим нашу борьбу и победим", - сказал мэр Ровно.

На вопрос о том, что его обвиняют в коррупционном правонарушении, Третьяк ответил следующее:

"Я все сказал, на данный момент у меня встреча в Эссене".

Напомним, сегодня суд принял решение об отстранении на год от занимаемой должности мэра Ровно Александра Третьяка, признав его виновным по делу о коррупции. Также суд назначил ему штраф в размере 6800 грн.

Ранее мы писали, что суд отстранил на год от должности, а потом и уволил мэра Чернигова Владислава Атрошенко.