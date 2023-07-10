Суд отстранил еще одного украинского мэра от должности. Мэра Ровно Александра Третьяка (представляет "Евросолидарность") оштрафовали на 6800 грн и отстранили на год от занимаемой должности, признав виновным по делу о коррупции.

Об этом сообщает "Суспильне".

НАПК составляло три протокола на мэра. Два были закрыты, третье дошло до суда. Оно касается начисления премий и доплат управделами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен.

НАПК увидело в этом конфликт интересов, а суд его поддержал. Сам мэр обвинения отрицает и на заседания в суд не ходил.

Он считает дело заказным и политическим, называя его "издевательством над законом".

Ранее подобным образом суд сначала отстранил на год от должности, а потом и уволил вовсе мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

После этого СБУ сообщила о подозрении в коррупции заместителю мэра Чернигова. По данным следствия, он организовал схему хищения бюджетных денег на закупке нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной прошлого года.