Суд окончательно отстранил мэра Ровно Александра Третьяка от занимаемой должности на год. Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу градоначальника на решение суда первой инстанции.

Об этом сообщает "Суспильне".

Решением суда Третьяка, который представляет партию "Евросолидарность", оштрафовали на 6800 гривен и отстранили на год от занимаемой должности, признав виновным по делу о начислении премий и доплат управделами горисполкома, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен.

Сам мэр заявил, что действовал исключительно в рамках полномочий, установленных Кабинетом министров Украины, и расценивает такое решение суда как политическое давление центральной власти на местное самоуправление.

Недавно, вначале июля, мэр Ровно уже комментировал решение первого суда отстранить его от занимаемой должности на год, назвав вердикт кривосудием.

"Я сейчас пребываю в официальной командировке в городе Эссен по приглашению своих коллег из Германии, а суд не учёл моего ходатайства о перенесении данного судебного заседания. Я обязательно должен был присутствовать. Суд без моего участия решил наплевать на букву закона и принял данное решение", — сказал тогда градоначальник.

В феврале мы писали, что суд отстранил на год от должности, а потом и уволил мэра Чернигова Владислава Атрошенко.