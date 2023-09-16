Появилось фото красной краски на главном входе в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА). По данным "Страны", полиция задержала того, кто это сделал. Краску до сих пор не отмыли.

Двери мэрии измазали во время митинга с требованием тратить деньги из бюджета на ВСУ.

Источники в КГГА связывают данные митинги, которые прошли в Киеве и в других городах Украины с намерениями правительства отобрать у местных бюджетов часть поступлений от НДФЛ.

"Это такая медиа-подготовка к голосованию за сокращения отчислений от подоходного налога в местные бюджеты. Серия митингов - Киев, Львов, Одесса. Эти митинги связаны между собой. И там, и там - красная краска. Они планируют митинговать до голосования, и есть команда активизироваться по уголовным делам и обыскам против представителей местного самоуправления. В Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре ждем массовые обыски вплоть до голосования", - сообщил источник "Страны".

Напомним, скандалы с невоенными тратами из местных бюджетов идут ещё с лета. В правительстве хотят использовать их как повод для лишения местных бюджетов части поступлений от подоходного налога.

Местные власти протестуют против этого, заявляя, что подобные планы "разрушают государственное единство".

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