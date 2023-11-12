В воскресенье, 12 ноября, по всей Украине прошли митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых.

Фото и видео акций публикуют украинские издания и телеграм-каналы.

Люди, преимущественно женщины и дети, вышли в Одессе, во Львове, в Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В последнем прошло шествие в районе 95-го квартала.

На митингах стоят по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой.

"Мой муж доброволец, а не заключенный", "Демобилизация по желанию военнослужащих после 18 месяцев службы", "Заключенные знают свой срок, а почему военные - нет?" - написано на плакатах.

Ранее президенту Владимиру Зеленскому подали петицию о том, чтобы установить воюющим украинцам граничный срок службы 18 месяцев. Она набрала нужное количество голосов.

Также в Верховную Раду внесен законопроект №9142, который устанавливает аналогичные сроки демобилизации. Однако он еще не рассматривался в парламенте.

Напомним, летом Зеленский подписал закон №8009 о расширении перечня военнослужащих, имеющих право на демобилизацию. Согласно этому закону, дополнительным основанием увольнения с военной службы является гибель или пропажа без вести после 24 февраля близких родственников (супруга, жены, сына, дочери, отца, матери, дедушки, бабушки, родного брата или сестры).