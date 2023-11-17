Исполнительный директор грантового Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что помощь Украине в США будет поддержана не раньше 17 января, "если вообще будет проголосована".

"Новый Спикер Палаты Представителей Джонсон привязал поддержку Украине и Израилю к финансированию стены на границе с Мексикой и уменьшению финансирования налоговой администрации США. Для Байдена голосование такого пакета является политическим суицидом, ведь только усугубляет его шансы переизбраться на еще один срок. Мы с вами в большой беде", - пишет Каленюк.

Она констатирует, что без прямой поддержки США экономика Украины "рассыплется как карточный домик очень быстро". А без военной помощи ВСУ останутся без оружия.

"Каков план действий у власти спасать ситуацию? Президент в курсе критической ситуации?", - задается она вопросами.

По данным СМИ, спецпредставитель президента США по Украине уже "подводила к мысли" Зеленского, что американская помощь может прекратиться и задавала вопросы, "типа, вот представим, что американской помощи нет: что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации".

Ранее мы писали о том, что Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине.

А ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине.