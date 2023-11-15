Журналисты "Страны" выяснила подробности конфликта, из-за которого Венгрия блокирует в Евросоюзе передачу 500 млн евро военной помощи Украине.

Камнем преткновения является венгерский OTP Bank, который НАПК внесло в перечень "спонсоров войны".

Недавно Украина уже исключила OTP Bank из этого списка, однако Венгрия все равно продолжает блокировать 500 млн.

Как объясняет собеседник "Страны" в дипломатических кругах, исключения OTP Bank из списка "Венгрии мало".

"Сам факт исключения OTP Bank из этого перечня подтверждает, что его внесли туда необоснованно. Так, например, среди причин была такая: в НАПК посчитали, что банк работает в оккупированном Донецке, в на самом деле у OTP есть филиал в одноименном российском поселке. В НАПК просто перепутали", - рассказал источник "Страны".

Также, по его словам, в списке все еще значатся российское подразделение OTP и три менеджера венгерских банков (на скрине).

"Пока их тоже не исключат из списка спонсоров войны, Венгрия продолжит блокировать 500 млн евро", - рассказал источник "Страны".

Напомним, венгерское финансовое предприятие OTP Bank Group был внесён Украиной в список "спонсоров войны" из-за позиции его руководства по поводу продолжения деятельности филиалов ОТР на территории РФ. Венгрия потребовала исключить банк из списка и отказалась одобрять финансовую помощь Киеву в рамках Европейского фонда мира.

На днях Венгрия снова заблокировала передачу Украине 500 миллионов евро военной помощи Евросоюза.