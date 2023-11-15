Камень преткновения - OTP Bank. "Страна" узнала, почему Венгрия продолжает блокировать помощь ЕС Украине
Журналисты "Страны" выяснила подробности конфликта, из-за которого Венгрия блокирует в Евросоюзе передачу 500 млн евро военной помощи Украине.
Камнем преткновения является венгерский OTP Bank, который НАПК внесло в перечень "спонсоров войны".
Недавно Украина уже исключила OTP Bank из этого списка, однако Венгрия все равно продолжает блокировать 500 млн.
Как объясняет собеседник "Страны" в дипломатических кругах, исключения OTP Bank из списка "Венгрии мало".
"Сам факт исключения OTP Bank из этого перечня подтверждает, что его внесли туда необоснованно. Так, например, среди причин была такая: в НАПК посчитали, что банк работает в оккупированном Донецке, в на самом деле у OTP есть филиал в одноименном российском поселке. В НАПК просто перепутали", - рассказал источник "Страны".
Также, по его словам, в списке все еще значатся российское подразделение OTP и три менеджера венгерских банков (на скрине).
"Пока их тоже не исключат из списка спонсоров войны, Венгрия продолжит блокировать 500 млн евро", - рассказал источник "Страны".
Напомним, венгерское финансовое предприятие OTP Bank Group был внесён Украиной в список "спонсоров войны" из-за позиции его руководства по поводу продолжения деятельности филиалов ОТР на территории РФ. Венгрия потребовала исключить банк из списка и отказалась одобрять финансовую помощь Киеву в рамках Европейского фонда мира.
На днях Венгрия снова заблокировала передачу Украине 500 миллионов евро военной помощи Евросоюза.