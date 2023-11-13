Венгрия снова заблокировала передачу Украине 500 миллионов евро военной помощи Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время короткого интервью журналистам.

В ведомстве данное действие объясняют тем, что не получили от НАПК Украины "гарантий" невключения венгерских фирм в "черный список".

Напомним, Украина исключила венгерский OTP Bank из перечня международных спонсоров войны, но Венгрия потребовала юридических гарантий, что данное решение не будет иметь обратного хода.

Также глава Сийярто заявил, что Украина "циничным образом" не стремится решить вопрос прав закарпатских венгров, и ситуация для них "день ото дня становится хуже".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина готова идти на компромиссы, в том числе с Венгрией, чтобы стать членом ЕС.

"Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС... Соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах", - отметил Данилов.

Мы также сообщали, что означают намерения Венгрии провести национальные консультации по поводу членства Украины в Евросоюзе.