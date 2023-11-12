Власти Венгрии хотят провести тринадцатые консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщил государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

"Считаете ли вы, что Украине есть место в Европейском Союзе? Выскажите свое мнение во время национальной консультации, которая вскоре начнется!" – призвал сограждан госсекретарь.

"Сейчас в Украине идет война, поэтому, если страна будет принята в Европейский Союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину", – сказал Менцер.

Еще одно утверждение правительства, которое будет вынесена на консультации, - это получение Украиной средств, предназначенных для Венгрии.

Также во время консультаций у Орбана хотят вынести на обсуждение вопрос с "ущемлением прав венгерского меньшинства".

"У национальных общин в Украине отобрали существующие права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день", – заявил Менцер.

Еще в январе правительство Венгрии объявило о результатах национальных консультаций по санкционной политике Евросоюза, отметив, что 97% опрошенных не поддерживают антироссийские санкции из-за войны в Украине. В правительстве добавили, что почти 1,4 млн человек высказали свое мнение во время консультаций. При этом в Венгрии зарегистрированы более 8,2 млн избирателей.

Отметим, что национальные консультации в Венгрии не являются аналогом референдума. Во время их проведения венгры могут заполнять бюллетени, которые правительство рассылает по почте в дома граждан. При этом процедуры подсчета и контроля, обязательные для референдумов, не применяются, а сбор голосов может длиться месяцами.

Ключевая разница между референдумом и консультативным (информационным) опросом, состоит в том, что референдум имеет прямое действие и предусматривает обязательное внедрение результатов. Опрос же не имеет юридического веса, но может иметь моральный, то есть может влиять на общественное мнение и, как следствие, заставлять власть как-то действовать в том направлении, которое задает результат такого опроса.

Напомним, на днях у Орбана заявили, что Венгрия будет блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, пока не выполнят требования Будапешта по языку образования.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина готова идти на компромиссы, в том числе с Венгрией, чтобы стать членом Евросоюза.