Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "отступит" без западной поддержки.

Об этом пишет Bloomberg.

"Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим (move backward, вероятно, речь идет об отступлении украинской армии на фронте - Ред.)", - заявил президент Украины, чьи слова приводит Bloomberg.

Он также утверждает, что у РФ есть план устроить "Майдан" в Украине и сместить Зеленского с поста.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", — сказал Зеленский.

По его информации, этот план в Кремле называют "Майдан 3". Он заключается в том, чтобы посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос", и, в конечном итоге, сместить Зеленского.

"Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — сказал президент.

Также Зеленский снова сказал, что Украина не согласится на замороженный конфликт и готовится к зимним боям на фронте.

Ранее президент Украины заявил о сокращении поставок артиллерийских снарядов в Украину после начала войны Израиля с ХАМАС.

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