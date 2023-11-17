Зеленский заявил о сокращении поставок артиллерийских снарядов в Украину после начала войны Израиля с ХАМАС
Поставки ключевых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Украину сократились после начала войны Израиля с ХАМАС.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет AFP.
"Наши поставки сократились. Они действительно замедлились. Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет! Просто каждый воюет за (запасы) сам. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", - сказал президент Украины.
Он констатирует, что Запад не смог обеспечить достаточное количество снарядов.
"Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство вам предоставить не может. И этого недостаточно", - сказал Зеленский, хотя и похвалил усилия США по наращиванию производства.
Ранее бойцы ВСУ под Авдеевкой рассказали СМИ, что могут позволить себе тратить в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута и наступлении на юге - всего 15 штук в день.
О проблемах с производством оружия на Западе мы писали в отдельном материале.
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