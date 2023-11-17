Поставки ключевых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Украину сократились после начала войны Израиля с ХАМАС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет AFP.

"Наши поставки сократились. Они действительно замедлились. Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет! Просто каждый воюет за (запасы) сам. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", - сказал президент Украины.

Он констатирует, что Запад не смог обеспечить достаточное количество снарядов.

"Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство вам предоставить не может. И этого недостаточно", - сказал Зеленский, хотя и похвалил усилия США по наращиванию производства.

Ранее бойцы ВСУ под Авдеевкой рассказали СМИ, что могут позволить себе тратить в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута и наступлении на юге - всего 15 штук в день.

О проблемах с производством оружия на Западе мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.