Словакия больше не будет передавать Украине оружие со своих складов. Об этом заявил новый министр обороны страны Роберт Калиняк генсеку НАТО Столтенбергу.

Его слова передаёт пресс-служба словацкого министерства обороны на странице в Фейсбуке.

"Мы предлагаем Украине довольно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи и в будущем больше не будем оказывать военную помощь со словацких складов", - заявил Калиняк.

Ранее новое словацкое правительство Роберта Фицо заблокировало передачу Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро, который был запланирован предыдущим кабинетом министров страны. Планировалось отправить четырнадцатый пакет военной помощи, в который вошли бы боеприпасы, 140 ракет, миномётов и снаряды к ним. Однако новое правительство премьера Фицо не дало хода этому предложению.

Мы также сообщали, что Венгрия и Словакия выступили против помощи Евросоюза Украине на 50 млрд евро. Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка ЕС в адрес Украины "не работает", а премьер-министр Словакии Роберт Фицо сослался на "проблемы коррупции в Украине".